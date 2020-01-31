Тупой, еще тупее и Лукашенко 24 Андрей Исаков

31.01.2020, 12:45

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Помните фильм?

«Тупой и еще тупее» - американская кинокомедия 1994 года с Джимом Керри и Джеффом Дэниэлсом в главных ролях. Фильм рассказывает историю двух безработных молодых людей, которые отправляются в безрассудное путешествие через всю страну, надеясь прервать полосу собственных постоянных неудач. Есть там эпизод хороший, когда Гарри посылает Лойда в магазин, дает ему последние гроши и наставляет не покупать ничего лишнего, то есть только то, что им реально необходимо.

Ллойд идет в магазин и покупает всякие бредовые вещи, абсолютно неадекватные ситуации товары: коробку каких-то новогодних дождиков и палочек, ракетку для пингпонга и гигантскую ковбойскую шляпу.

Лукашенко со своими майбахами, самолетами и другими игрушками поступил именно так. Он купил себе абсолютно ненужную вещь, считай на последние деньги при том, что источника дохода больше нет никакого, вообще. И вряд ли будет.

Думаю, Александр со своими замашками, поступками, высказываниями и любыми действиями идеально вписался бы в фильм, который можно было бы смело называть «Тупой, еще тупее и Лукашенко». Иначе последнее его приобретение объяснить невозможно.

Стоит подумать в очередной раз, нужен ли нам такой правитель. По моему, пора ему на покой, в желтый дом по состоянию здоровья.

Андрей Исаков, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»