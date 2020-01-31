Прототипы одежды от белорусских дизайнеров нашли на AliExpress 2 31.01.2020, 13:10

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Там они в 10 раз дешевле.

Белорусских дизайнеров сестер Парфенович (Марина, Ольга и Елена), авторов бренда Sisters Parfenovich, заподозрили в плагиате, пишет kp.by. Прототипы их авторской одежды нашли на AliExpress: там они стоят в разы (а некоторые – в десять раз) дешевле, пишет kyky.org.

История началась с музыкальной премии «Песня года», на которую в числе прочих пришла певица Влада. Сестры Парфенович обвинили ее в том, что наряд девушки неумело скопирован у бренда Sisters Parfenovich, и попросили его больше не надевать.

Вскоре после этого в редакцию kp.by пришло письмо от пользователя с ником Janna Dark. В нем сказано, что дизайнеры сами берут идеи с AliExpress, выдают за свои и продают втридорога. В доказательство Janna Dark присла фотографии, которые, по ее словам, отыскала на китайском сайте за десять минут: слева – наряд от сестер Парфенович, справа – наряд с AliExpress:

Марина Парфенович так прокомментировала ситуацию для журналистов: «Если вы внимательно посмотрите на наши изделия и изделия с китайского сайта, поймете, что это абсолютно разные вещи. Да, текстиль для того же платья с бахромой действительно с одним и тем же принтом, но ведь текстиль разрабатывают фабрики, которые продают его потом по всему миру. Важно понять еще одну вещь: в данном случае речь идет об одежде сегмента масс-маркет, который мы также шьем для продаж. Нам ведь надо зарабатывать!

И чтобы продаться в этом сегменте, платья нужно шить в соответствии с мировыми тенденциями моды. Это не секрет: все дизайнеры изучают мировые тенденции сезона в текстиле, дизайне, композиции – и шьют под них. Если этим пренебречь, прибыли не видать. Но когда речь идет о коллекциях, которые мы выпускаем на подиум, то они на 100% эксклюзивные и сшиты в единичном экземпляре».

Дизайнеры намерены через айтишников узнать, как такая та самая Janna Dark, и пойти в милицию, чтобы защищить авторские права и репутацию своего бренда. А певица Влада отрицает свою причастность к рассылке фотографий с AliExpress.