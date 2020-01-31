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Илон Маск выпустил песню

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  • 31.01.2020, 13:18
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Илон Маск выпустил песню

Миллиардер заверил, что сам написал текст песни и исполнил ее.

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выпустил композицию Don't Doubt ur Vibe, пишет unian.net.

О выпуске первого сингла в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) Илон Маск похвастался в Twitter.

Миллиардер заверил, что сам написал текст песни и исполнил ее. В композиции повторяется фраза Don't doubt your vibe («Не сомневайся в своих эмоциях»), во второй половине трека звучит Because it's true («Потому что это правда»).


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