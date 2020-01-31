Приход Бельского как вызов для экономики и курса рубля 8 31.01.2020, 13:41

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Ситуация начинает напоминать события начала 2010-х.

Перестановка в администрации Лукашенко дает понять, какого экономического курса в ближайшем будущем намерен придерживаться . И белорусам это не сулит, вероятно, ничего хорошего, пишет «Салiдарнасць».

Курировавший экономику в администрации Лукашенко Николай Снопков предсказуемо отправлен послом в Китай. Будучи министром экономики в начале 2010-х, он стоял у истоков развертывания глубокого сотрудничества с этой страной, а также проекта «Великий камень».

Вместо него на должность заместителя администрации Лукашенко назначен 51-летний Валерий Бельский, уже бывший директор Института экономики НАН. По любопытному совпадению он, как и Снопков, окончил сельскохозяйственную академию в Горках.

Но если Снопков, по крайней мере, на словах, был сторонником рыночных методов регулирования экономики, то Бельский, похоже, в целом придерживается противоположных взглядов.

Около двух месяцев назад, как выразился сам Бельский, он вступил в заочную полемику с Нацбанком.

– Банки должны принять участие в работе реального сектора экономики. Сейчас эта ситуация ненормальная, – раскритиковал директор Института экономики деятельность организации, которую многие в экспертном сообществе благодарят за стабильность белорусского рубля.

Бельский позволил даже себе выпад в адрес правительства!

– Финансовая система начала жить своей жизнью, даже «Белагропромбанк» считает себя коммерческой структурой. Правительством управляют банкиры, и они все за это. Что плохого в том, чтобы поддержать проектное финансирование за счет эмиссионных денег? – заявил Бельский (цитируется по Белорусы и рынок).

Похоже, взгляды нового заместителя главы администрации Лукашенко вполне будут соответствовать поставленной перед ним задаче.

Александр Лукашенко обозначил ее так:

– Очень большое значение при этом будут иметь ваши экспертные оценки вносимых на рассмотрение проектов нормативных правовых актов, заключений в сфере экономики. Администрация – штаб политический. Но из штаба экономического (правительства) через администрацию поступают все документы. И мышь не должна проползти.

Выйдя к журналистам в новой должности, Бельский заявил, что администрации Лукашенко предстоит усилить экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства.

Такая задача вполне ясно дает понять, какого экономического курса в ближайшем будущем намерен придерживаться Лукашенко. И это не может не пугать.

Можно было бы понять, если бы правительство было суперлиберальным по взглядам и решениям, и его нужно было бы сдерживать от радикальных действий. Но Сергея Румаса и его подчиненных и так обвиняют в безынициативности и отсутствии смелых решений по выводу экономики из стагнации.

И вот вдобавок к этому назначают Бельского, который может не только зарубить всякую инициативу на корню, но и оказать давление на Нацбанк, отчего пострадает курс белорусского рубля.

Ситуация начинает напоминать события начала 2010-х, когда произошел спор между молодым вице-премьером Сергеем Румасом и помощником Лукашенко по экономике Сергеем Ткачевым, который выступал за то, чтобы включить печатный станок.

На одном из совещаний Лукашенко публично поддержал своего помощника, обвинив правительство «Румаса-Мясниковича» в чрезмерном увлечении рыночными реформами. В итоге власти от них отказались, а Румас вскоре ушел из правительства.

Обращает на себя внимание и то, что принимая в четверг кадровые решения, Лукашенко сравнил приватизацию со сдачей независимости.

Назначение Бельского в администрацию Лукашенко говорит о том, что, несмотря на стагнацию в экономике и нефтяную «войну», речи о развитии и перестройке не идет. Главная задача, которую формулирует Лукашенко, – просто «выстоять» в год президентских выборов с помощью жесточайшего контроля и дисциплины.