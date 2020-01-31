Турция планирует построить военную базу недалеко от столицы Ливии 31.01.2020, 14:05

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На этой базе разместят турецкий спецназ и подразделения ВМС.

Турция ведет активные переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) о строительстве небольшой военной базы недалеко от столицы Ливии Триполи, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на военные источники, на этой базе разместят турецкий спецназ и подразделения военно-морских сил. Также на ней планируется создать взлетно-посадочную полосу и пункт прямой связи с ПНС. «Аль-Арабия» также утверждает, что ПНС ведет переговоры с Турцией о покупке военных самолетов и беспилотников.