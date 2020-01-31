«Белнефтехим»: Цены на топливо будут расти регулярно 7 31.01.2020, 13:57

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Последнее увеличение стоимости топлива произошло 26 января.

Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, как будет меняться цена на топливо на автозаправках в 2020 году, в интервью порталу «Нефтехимия».

Руководитель концерна уточнил, что цены на бензин в Беларуси будут во многом зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Учитывая, что в последнее время наблюдается ее регулярный рост, эксперты предполагают повышение мировых цен на нефть до 80 долларов США за баррель. Это может повлиять и на увеличение цены на топливо на белорусских АЗС.

Рыбаков также уточнил, что для отечественных нефтеперерабатывающих заводов цена на нефть увеличивается и за счет налогового маневра, применяемого в России. Стоимость сырой нефти в 2020 году для Беларуси составит около 83 % от мировой.

— Мы видим, сколько стоит топливо в странах с рыночным ценообразованием на данный товар, поэтому определенные корректировки уровня цен потребуются, — уточнил глава концерна.

Напомним, в последние годы в Беларуси регулярно меняется стоимость топлива, как правило, на одну копейку за раз. В 2018 году цена менялась 27 раз, в 2019 году стоимость переписывали 28 раз. В большинстве случаев цена повышалась.

Последнее увеличение стоимости топлива на 1 копейку произошло 26 января. Бензин АИ-92-К5-Евро теперь стоит 1,68 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизтопливо — 1,78 рубля, аналогичный объем АИ-98-К5-Евро обходится ровно в 2 рубля.