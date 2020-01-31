Как из немецкого Вюнсдорфа хотят сделать экоград 31.01.2020, 13:53

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Раньше там была база советских войск.

Российские войска ушли из Германии в 1994 году, с тех пор гарнизон Вюнсдорф под Берлином заброшен. Профессор урбанистики предлагает превратить его в экогород. Реалистичен ли этот план — ответ попытались найти журналисты «Немецкой волны».

Комплекс зданий бывшего гарнизона Западной группы войск (ЗГВ) под Берлином в Вюнсдорфе обнесен забором, обесточен и отключен от отопления. Туристов пускают сюда по предварительной записи, посещение стоит 15 евро с человека. Заброшенные здания военного городка облюбовали фотографы и кинокомпании — уж больно живописно выглядят опустевшие места: театр, бассейн и бывший Дом офицеров в здании, построенном сто лет назад. Возле него на постаменте возвышается памятник Ленину. Кругом — ни души.

Упадок Вюнсдорфа после вывода советских войск

В начале 1990-х с местного вокзала каждый день уходил прямой поезд в Москву, а сегодня — лишь пустая электричка в Берлин раз в полчаса. Вюнсдорф был штаб-квартирой Западной группы войск, здесь размещались до 50 тысяч солдат, офицеров и членов их семей. Гражданам ГДР доступ в город был закрыт.

Российские войска покинули город в 1994-м, в последующие два года освободившиеся земельные участки общей площадью 538 гектаров перешли в собственность девелоперского агентства федеральной земли Бранденбург.

К началу 2020 года примерно 300 гектаров были проданы инвесторам или переданы в собственность местной администрации. Но часть зданий так и не нашла новых хозяев — среди них и бывший Дом офицеров ЗГВ.

Сейчас это здание охраняется как памятник архитектуры, хотя и находится в запустении. Входная дверь в него закрывается на ржавую щеколду, внутри — пыль, запах плесени и пустые бутылки. Отключенный от электричества и отопления объект пользуется большой популярностью у тех, кто ищет необычный фон для фотосессий, рассказывает сторож, охраняющий въезд на территорию. Дать интервью он отказывается.

План профессора урбанистики

У берлинского профессора урбанистики Экхарда Хана есть свой, весьма оригинальный план, касающийся бывшего советского гарнизона. Хан предлагает создать в Вюнсдорфе экогород будущего, своего рода лабораторию, в которой несколько тысяч студентов со всего мира будут изучать урбанистику.

«Половина студентов могла бы приезжать из горячих точек настоящего — мест, уже страдающих от глобального изменения климата, а вторая половина — из горячих точек будущего. То есть Европы», — говорит профессор Хан.

Он считает, что одна из ключевых причин глобального изменения климата - современная урбанистика. «Но нигде в мире не построен образцовый экологический город. Вюнсдорф мог бы стать первым», — говорит профессор.

Его план «города будущего» предусматривает максимальную автономию и экологичность, и прежде всего в том, что касается энергетического обеспечения — оно будет осуществляться с помощью местных возобновляемых источников.

Снабжать себя овощами и фруктами экогород также мог бы сам, говорит Хан. Как и наладить переработку дождевой воды. На схемах «города-будущего», которые разработал профессор Хан — каналы, парки, аудитории и общежития.

Биргит Флюгге из Агентства по региональному развитию земли Бранденбург к идеям профессора относится скептически. По ее словам, в последние годы бум на рынке берлинской недвижимости добрался и до Вюнсдорфа. Практически все бывшие казармы проданы частным инвесторам, переделаны в апартаменты и обрели новых хозяев. А новый проект подобного масштаба будет восприниматься в городе как инородное тело, как-никак, план экогорода предполагает переселение в Вюнсдорф порядка 10 тысяч студентов.

По словам Флюгге, проект включает в себя участки лесных массивов, переоформить назначение которых практически нереально, а также территории, которые уже проданы.

«Мы неоднократно предлагали инициаторам проекта сократить его размах, но они отказываются», — говорит Флюгге. Идею города в ее нынешнем виде она считает нереализуемой.

Аналогичного мнения придерживается администрация города Цоссен, в состав которого входит район Вюнсдорф. «Абсолютно нереалистично по множеству факторов», — так описывала тогдашняя глава администрации города Михаэла Шрайбер план создания экогорода на территории бывшего военного городка. «Мы не можем блокировать участки недвижимости, пользующиеся спросом, только ради «воздушных замков», — цитируется глава администрации в пресс-релизе.

По ее словам, у города имеется плохой опыт с подобными гигантскими — и поэтому сложно реализуемыми — проектами. Один инвестор уже обещал золотые горы: и горнолыжный павильон, и аквапарк, и отели, и реабилитационные центры, и конюшню с ветеринарной клиникой. Все эти планы остались на бумаге. В местной администрации опасаются, что город не справится с приездом 10 тысяч новых жителей — здесь пока хватает забот с центром первичного приема лиц, ищущих убежища в Германии.

Дом офицеров ЗГВ разваливается

«Прекрасный объект недвижимости, - так описывает бывший Дом офицеров ЗГВ Биргит Флюгге, — и, конечно, жаль, что он простаивает». Но проблема всего участка площадью порядка 25 гектаров - его непривычно большой размер, что затрудняет поиски инвестора.

На эти здания претендовал и предприниматель из России, рассказывает Флюгге. Переговоры о продаже участка зашли очень далеко, но за несколько дней до подписания договора в немецкой прессе появились статьи о том, что россиянина-инвестора подозревают в отмывании денег — и немцы отказались от подписания контракта.

Профессор Хан уклончиво отвечает на вопрос о реалистичности своего проекта. Он видит большой символизм в том, чтобы город, история которого тесно связана с армией и войной, стал экспериментальной площадкой будущего. И считает, что с политиками и инвесторами еще можно обо всем договориться.

Высохший бассейн кажется символом города-призрака, в который превратилась сегодня территория советского военного гарнизона в Вюнсдорфе. Здесь размещались более 50 тысяч военнослужащих, а также члены семей прапорщиков и офицеров. Это была самая крупная база советских войск во времена «холодной войны».