Стало известно, какую пластиковую посуду хотят запретить в белорусских кафе

Стало известно, какую пластиковую посуду хотят запретить в белорусских кафе2
- 31.01.2020, 14:12
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Запрет может начать работать со следующего года.
На сайте «Правовой форум Беларуси» опубликовали проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды», в котором прописано, какую посуду могут запретить использовать в объектах общественного питания, сообщает сайт телеканала «Белсат».
Постановление МАРТ об ограничении использования пластика может начать работать с 1 января 2021 года.
Предлагается запретить использовать в объектах общественного питания посуду, полностью или частично изготовленную из поливинилхлорида и полистирола:
контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы и другие предметы и изделия для хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов;
палочки для размешивания;
стаканы;
тарелки;
чашки.
Общественное обсуждение на Национальном правовом форуме продлится до 10 февраля.