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Стало известно, какую пластиковую посуду хотят запретить в белорусских кафе

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  • 31.01.2020, 14:12
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Стало известно, какую пластиковую посуду хотят запретить в белорусских кафе

Запрет может начать работать со следующего года.

На сайте «Правовой форум Беларуси» опубликовали проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды», в котором прописано, какую посуду могут запретить использовать в объектах общественного питания, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Постановление МАРТ об ограничении использования пластика может начать работать с 1 января 2021 года.

Предлагается запретить использовать в объектах общественного питания посуду, полностью или частично изготовленную из поливинилхлорида и полистирола:

контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы и другие предметы и изделия для хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов;

палочки для размешивания;

стаканы;

тарелки;

чашки.

Общественное обсуждение на Национальном правовом форуме продлится до 10 февраля.


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