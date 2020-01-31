Ученые: Люди могут врать, чтобы казаться честнее 2 31.01.2020, 14:21

Это доказывают эксперименты израильских специалистов.

Пытаясь казаться честными, многие люди прибегают ко лжи — даже если она может принести им определенные убытки. Статья об этом опубликована в издании Journal of Experimental Psychology: General, пишет Naked science.

Ученые под руководством Шохама Чошена-Гилеля из Еврейского университета в Иерусалиме провели серию экспериментов с юристами и студентами израильских колледжей, а также с испытуемыми из США и Великобритании в онлайн-формате. В одном из опытов 115 юристам предложили представить сценарий, в котором они сообщают потенциальному клиенту, что ведение дела займет от 60 до 90 оплачиваемых часов работы. При этом сам юрист будет работать в офисе, а его клиент не будет знать, сколько времени взаправду потрачено.

Половине участников сказали, что они отработали по делу 60 часов, другой половине — 90 часов. После этого испытуемым задали вопрос, какой счет они выставят клиенту. В первой группе среднее количество оплачиваемых часов, которые юристы хотели внести в счет, составило 62,5 часа, при этом завышенные данные указали 17% опрошенных.

Во второй группе же среднее количество часов, внесенное испытуемыми, составляло 88, при этом 18% людей из этой группы готовы были указать в счете меньшее время. Объясняя свое решение занизить количество затраченного времени, некоторые юристы сказали, что обеспокоены тем, что клиент может заподозрить их в обмане.

В другом эксперименте 149 студентов израильских вузов играли на компьютере в кости и орлянку (подбрасывание монеты), а затем сообщали исследователям о своих результатах. За каждый бросок костей или монеты с нужным результатом испытуемые получали 15 центов. При этом компьютерная игровая программа была настроена таким образом, что половина участников эксперимента получили подтасованные в лучшую сторону результаты, а вторая половина — случайные результаты.

Здесь в первой группе 24% студентов, несмотря на меньшее количество полученных денег, занизили свои результаты. Во второй группе лишь 4% сообщили о меньшем количестве нужных результатов, чем получили на самом деле.

Третий эксперимент был проведен с участниками из США: 201 испытуемому предложили смоделировать ситуацию, в которой они работают на фирме и часто отправляются в командировки на собственном авто. Максимальный расход топлива, который компенсирует компания, рассчитывается на 400 миль пути в месяц. Участникам эксперимента сначала сообщили, что большинство работников фирмы сообщают о 280-320 милях пробега машины в месяц.

Затем половине участников третьего эксперимента сказали, что они проехали 300 миль за месяц, а второй половине — 400 миль; после этого испытуемых попросили озвучить расстояние, которое они сообщат работодателю. Если первая группа практически полностью сообщила «правду», то во второй 12% занизили свой пробег. Среднее расстояние, которое сообщили участники второй группы, составило 384 мили. Аналогичные результаты были получены и в четвертом эксперименте, в котором приняли участие 544 человека из Великобритании.

Исследователи говорят, что их результаты применимы не только в модельных ситуациях, но и в реальном мире. Однако у проведенной работы есть определенные ограничения: если финансовые выгоды ситуации будут достаточно высокими, это может стать серьезным стимулом для людей, чтобы не занижать реальные цифры в угоду другим.