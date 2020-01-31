Зеленский про официальный визит в США: Хоть завтра, но при одном условии 31.01.2020, 14:24

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Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Президент Украины встретился в Киеве с госсекретарем Помпео.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ехать с официальным визитом в США «хоть завтра», но при условии подписания важных соглашений.

Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, пишет «Новое время».

«Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, я думаю об Украине, при всем уважении к США, помимо стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться, что мы можем подписать, взять, то я готов ехать завтра», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Помпео заявил, что встреча Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в будущем состоится, но нужно найти подходящее время и возможности для этого.