Песков: Контакты Путина и Лукашенко пока не планируются 7 31.01.2020, 14:31

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Фото: Getty Images

Белорусский диктатор изъявлял желание встретиться с главой Кремля.

Контакты Путина и Лукашенко — на ближайшее время не запланированы, но при необходимости они могут о них договориться. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем, они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», — сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как напоминает tut.by, 24 января во время посещения Шкловского района Александр Лукашенко рассказал о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси.

«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — рассказал Лукашенко о переговорах с российским коллегой.