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В Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом

  • 31.01.2020, 14:57
В Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом

Также правительство решило выделить на здравоохранение дополнительные деньги.

Правительство Италии объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

"В свете международной декларации ВОЗ о чрезвычайной ситуации мы активизировали нормативный инструментарий, предусмотренный в нашей стране в этих случаях, как это уже произошло в 2003 году в связи с распространением атипичной пневмонии. Принятые нами меры носят предупредительный характер и ставят Италию на самый высокий уровень международной предосторожности", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Также правительство решило выделить на здравоохранение дополнительные 5 млн евро.

Как сообщалось, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране обнаружили первые два случая заражения коронавирусом нового типа.

"Два подтвержденных случая - это два китайских туриста, которые приехали в нашу страну. Первые два подтвержденных случая коронавируса", - сказал Конте на пресс-конференции в Риме.


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