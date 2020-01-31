Может, хватит бояться кучки «барыг»? 3 Дмитрий Савич

31.01.2020, 15:12

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Фото: ranak.by

Настало время взять ответственность за управление страной на себя.

В Светлогорске четвертый год продолжается транспортный коллапс. Один из внутригородских автомобильных мостов из-за аварийного состояния несущих конструкций закрыт для проезда большегрузов и автобусов. Общественный транспорт вынужден петлять и делать огромные объезды, удивляя горожан логистикой.

К этому добавляется отвратительная работа самого местного перевозчика АП№5. Расписание городских маршрутов, вывешенное на остановках, часто не соответствует реальному графику. Автобусы опаздывают более чем на десять минут, вместо допустимых трех или пяти. Или просто не приезжают. Некоторые оснащены дизельными двигателями, от которых в салон идет жуткая вибрация, доставляющая дискомфорт пассажирам и обслуживающему персоналу. Видимо так руководство автопарка экономит солярку, подкручивая топливные насосы на минимальную подачу топлива. Подвеска также во многих машинах никакая.

Закрытый мост был сдан в эксплуатацию в 1994. В 2014 выявлены дефекты несущих опор. Всего лишь 20 лет эксплуатации! В 2017 проезд по нему был ограничен. Железнодорожники жаловалось, что мост угрожает безопасности проезжающих под нему поездов. Было даже вынесено предписание прокуратуры коммунальщикам, чтобы те провели необходимые восстановительные работы. Но денег на ремонт в районном, областном и даже республиканском бюджетах нет. Местными властями ведется поиск средств из внешних источников в виде кредита или спонсорской помощи.

До чего же обнищала Беларусь, что даже на восстановление путепровода в не самом маленьком райцентре нужно искать заемные деньги! И это не какой-то значимый инфраструктурный проект, а обычный мост через железнодорожные пути, по которому ездят городские автобусы и простые жители. Внешний трафик на этом участке отсутствует.

Чиновники говорят, что "нет денег". Так может их нет, потому что вы есть? Т. е. нахождение вас во властных кабинетах и ремонт моста это два взаимоисключающих фактора, которым невозможно пересечься? И это посыл не только к местным "функционерам". Несовершенна сама система налогообложения в масштабах Беларуси.

Все доходы сначала идут в Центр и лишь потом распределяются по районам, формируя местные и областные бюджеты. Понятно, что так удобней воровать тем, кто сидит на этих потоках в Минске. Ведь этих воров не выбирают. Они сами себя назначают и переизбирают. Поэтому на мнение избирателей о качестве своей работы им плевать.

Ремонт городского моста это явно забота местных жителей, а не кого-то в столице или Гомеле. Но из-за нищеты районного бюджета эту проблему решить невозможно уже четвертый год. А ведь цена вопроса всего около $1 миллиона. Получается, что сотни миллионов на какие-то непонятные спортивные, военные и иные сомнительные пропагандистские мероприятия у государства есть, а на ремонт транспортной инфраструктуры в городах — нет.

Очевидное наплевательское отношение власти к горожанам. Но молчание самих граждан тоже удивляет. Может, хватит бояться кучки недалеких "барыг", 25 лет рулящих страной и приведших ее в политический и социально-экономический тупик? Может, настало время каждому взять ответственность за управление страной на себя, понимая что это его дом и только он в нем хозяин? Думаю, что эти вопросы риторические..

Дмитрий Савич, специально для Charter97.org