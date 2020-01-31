Девять детей, которые изменили мир 6 31.01.2020, 15:17

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Грета Тунберг и не только.

Отношение общества к Грете Тунберг, безусловно, неоднозначное: одни утверждают, что она лишь марионетка в руках взрослых, а другие уверены, что благодаря этой девочке социум изменился к лучшему. Как бы там ни было, Грета заставила молодежь задуматься о своем будущем. Но и до нее были дети и подростки, которые смогли повлиять на жизнь общества, культуру и развитие науки, пишет «Популярная механика».

Грета Тунберг

В прошлом году Грета начала кампанию «Пятницы для будущего» — школьную забастовку, в рамках которой она каждую пятницу вместо занятий выходила перед парламентом на пикет. Движение разрослось и уже в конце сентября 2019 года еженедельно к опасным изменениям климата привлекают внимание политиков более четырех миллионов человек. Позже Тунберг выступила в ООН, призывая мировое сообщество прямо сейчас, например, начать выполнять требования Парижского соглашения — радикально снижать выбросы углекислого газа в атмосферу.

Малала Юсуфзай

Широчайшую известность пакистанская правозащитница 1997 года рождения получила благодаря тому, что с 11 лет вела блог для «Би-би-си» о том, как живут женщины при режиме талибов. В начинаниях Малалы ее поддерживал отец, работавший школьным учителем, который вопреки строжайшим запретам ультраконсервативной исламской страны поощрял всестороннее обучение дочери. В 2012 году на нее было совершено покушение: школьный автобус захватили ярые противники прогрессивной активистки и выстрелили 15-летней девушке в голову. Она чудом выжила, а в 2014 году стала самой юной лауреаткой Нобелевской премии мира. В данный момент Юсуфзай обучается в Оксфорде и занимается борьбой за права женщин по всему миру.

Вольфганг Амадей Моцарт

Всемирно известный австрийский композитор относится к той редкой когорте талантов, которые получили признание еще при жизни. Причем началось это в самом раннем возрасте: отец Вольфганга заметил его способности еще когда мальчику было лишь три года, а первые выступления дал в шесть лет. Достаточно быстро вся знать Австрии и соседних стран знала о юном самородке и желала его видеть при своем дворе. Благодаря родительской смекалке — первым делом впечатлить власть имущих, Моцарт получил покровительство и его успех был неизбежен. Свои первые полноценные произведения он написал в 10 лет.

Стиви Уандер

Именно благодаря этому темнокожему певцу, пианисту и композитору закрепился стереотип о том, что афроамериканец должен играть на рояле в черных очках. Стиви становился лауреатом премии «Грэмми» 25 раз и является одним из наиболее влиятельных музыкантов XX века. Он был пионером музыкальных жанров ритм-энд-блюз и соул. Рожденный слепым Уандер рано увлекся музыкой: уже в 8 лет он освоил множество инструментов, включая пианино, гитару, орган, гармонику и ударные. К 12 он дебютировал в записи. Спустя 4 года, в 1966-м он выпустил Uptight и сотрудничал со Смоки Робинсоном в его хите «Слезы клоуна».

Анна Франк

За свою короткую жизнь Анна Франк (1929−1945) оставила неизгладимый след в мировой культуре. О ее хронике жизни в бегах во время Второй мировой войны знают все. Франк и ее семья переехали из Германии в Нидерланды, сбегая от нацистской власти, но в 1940 году Третий Рейх вторгся и в Голландию. Начались гонения на еврейское население, от которых семья Анны вместе с четырьмя другими людьми два года пряталась в тесной пристройке к бывшему дому ее отца. В 13 лет Анна завела дневник и часто писала, чтобы скоротать время и хоть как-то сбежать от реальности. В 1944 году ее все-таки поймали и переправили в концентрационный лагерь, разлучив с семьей. Спустя некоторое время Франк умерла от истощения и тифа, но дневник стал одним из ярчайших свидетельств жестокости нацистов.

Пабло Пикассо

Вместе с Жоржем Браком этот испанский художник, скульптор и гравер считается одним из основателей кубизма. Пикассо проявил врожденный талант к искусству в юном возрасте, что не мог не заметить его отец, профессор рисования. К 8 годам Пабло уже написал свою первую серьезную картину «Пикадор» (1890). В 14 лет он смог сдать все необходимые экзамены для поступления в знаменитую барселонскую художественную школу Escola de la Llotja. Для него пришлось сделать исключение в правилах, так как Пикассо был слишком молод.

Джек Андрака

В 2013 году 16-летний американский школьник разработал недорогой прототип для тестирования на рак поджелудочной железы: бумажный щуп, на который достаточно нанести пару капель крови. Хотя это был всего лишь прототип и, безусловно, его нужно было усовершенствовать, ученые были впечатлены работой Андраки. До того, как ему исполнилось 16 лет, он получил ряд наград, в том числе первое место на Международной научно-технической ярмарке Intel, американскую премию за изобретательность Смитсоновского института и премию Джефферсона.

Луи Брайль

Изобретатель нового способа общения для незрячих людей облегчил жизни миллионов. Сам он потерял зрение на правом глазу в три года, играя с инструментами в магазине своего отца. В 1819 году Луи поступил в Национальный институт слепых детей в Париже и сразу же начал разрабатывать свою знаменитую азбуку. Когда Луи было пятнадцать, он познакомился с работой Чарльза Барбье, который стал пионером концепции использования рельефных точек для общения незрячих. Это сильно помогло Луи в создании системы письма и специального печатающего устройства. Всего шесть маленьких рельефных точек можно было настроить для написания разных слов и даровать людям утерянную радость полноценного чтения.

Фило Фарнсворт

Завершает список юных дарований, пожалуй, наиболее впечатляющий из них — изобретатель системы электронного телевидения (диссектора). Причем на момент создания первого прототипа Фило было всего 15 лет. Если бы он не догадался в 1922 году показать конструкцию одному из своих учителей, в дальнейшем ему не удалось бы получить патент. Фарнсворт опередил российского эмигранта Владимира Зворыкина всего на год — на рассмотрение заявки и урегулирование споров между двумя изобретателями американское патентное бюро потратило несколько лет. Фило также приписывают изобретение системы управления воздушным движением, инфракрасного телескопа, детского инкубатора и первого простого электронного микроскопа.