Помпео: CША сохранят санкции против России 31.01.2020, 15:45

МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: REUTERS

Условие для снятия санкций — восстановление территориальной целостности Украины.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сохранит санкции против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, пишет «Новое время».

Об этом Помпео написал в Twitter по итогам переговоров с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

«Хорошая дискуссия с (министром иностранных дел Украины — Ред.) Вадимом Пристайко. США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены», — написал Помпео.