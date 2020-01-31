Помпео: CША сохранят санкции против России
- 31.01.2020, 15:45
Условие для снятия санкций — восстановление территориальной целостности Украины.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сохранит санкции против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, пишет «Новое время».
Об этом Помпео написал в Twitter по итогам переговоров с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.
«Хорошая дискуссия с (министром иностранных дел Украины — Ред.) Вадимом Пристайко. США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены», — написал Помпео.
Good discussion with @VPrystaiko. The U.S. welcomes Ukraine’s efforts to bring peace to the Donbas. Russia must reciprocate. Our sanctions will remain in place until Ukraine’s territorial integrity and sovereignty is restored. pic.twitter.com/qwPXBRuSw3— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020