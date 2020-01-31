В России обнаружили первых зараженных коронавирусом 1 31.01.2020, 16:02

Случаи инфицирования зафиксированы в в Забайкалье и Тюменской области.

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает "Интерфакс".

По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.