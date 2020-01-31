Девять самых странных конкурсов красоты 7 31.01.2020, 16:43

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Эти снимки прошлого столетия выглядят странно, нелепо и даже пугающе.

Тем не менее, такие конкурсы красоты проводились на самом деле, а от желающих участвовать не было отбоя, пишет «Популярная механика».

«Мисс красивые глазки», 1930-е

Даже во времена Великой депрессии людям нужно было развлекаться. Выбирая самый соблазнительный взгляд, организаторы решили, что ничего не должно отвлекать судей. Так как в конкурсе должна была победить женщина с самыми выразительными глазами, лицо было решено просто прикрыть маской.

«Мисс идеальная осанка», 1956 год

На фото три победительницы конкурса красоты в Чикаго, который проводился в рамках продвижения работы костоправов. Организаторы конкурса были уверены, что женщина должна быть красива не только снаружи, но и внутри. Для этого каждая участница должна была предоставить свой рентгеновский снимок, который бы подтверждал, что ее осанка и впрямь идеальна.

«Мисс атомная бомба», 1957 год

В Лас-Вегасе проводился конкурс, сочетающий в себе главные интересы населения 50-х: атомное оружие и пин-ап красотки. Самой известной «атомной красоткой» стала танцовщица Ли А. Мерлин (Lee A. Merlin), она выступала в бумажном костюме в виде атомного взрыва поверх купальника.

«Королева сосисок», 1955 год

На фото Джин Куртни (Geene Courtney), выигравшая конкурс красоты среди любительниц сосисок, который устраивала компания по изготовления мясных продуктов во время Национальной недели хот-догов.

«Мисс сом», 1956 год

Гейл Хупер (Gail Hooper) с легкостью удерживает в одной руке 25-килограммовую рыбу, непринужденно сжимая второй рукой удочку.

«Королева антитрискаидекафобии», 1963 год

Трискаидекафобия — боязнь числа 13. Отважная Синди Кэрол выиграла конкурс на самую несуеверную девушку в мире. На снимке она собрала все имеющиеся предрассудки и проиллюстрировала, что ни в кошках, ни в числе 13 нет ничего мистического.

«Королева подгузников», 1947 год

Спонсорские конкурсы красоты порой предлагали участницам весьма оригинальные способы продемонстрировать свое обаяние.

«Королева майского вина»

А Паула Вэйн (Paula Wayne) стала победительницей в конкурсе «Королева майского вина» в апреле 1965 года.

«Королева фестиваля домашних животных», 1964 год

21-летняя Санни Остин (Sunny Austin) позирует с барашком и туканом после номинации в конкурсе на самую очаровательную любительницу зверей.