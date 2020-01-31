Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти на 6,6% 3 31.01.2020, 16:43

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Фото: ria.ru

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2020 года.

Беларусь на 6,6% повышает тарифы за транспортировку российской нефти по территории нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), сообщает "Еврорадио".

"Размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями Методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта", — говорится в сообщении.

Повышение цен произошло после того, как оба государства на предварительных переговорах не смогли договориться о размере повышения тарифов. В пресс-службе МАРТ подчеркивают, что ранее были достигнуты соглашения о компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба", предложения белорусской стороны приняты не были.

Тарифы повышаются в соответствии с методикой, утвержденной белорусскими и российскими ведомствами. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2020 года.

О повышении цен объявил накануне руководитель МАРТ Владимир Колтович.