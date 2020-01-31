Неизвестный совладелец крупнейшей страховой компании РФ оказался чекистом 9 31.01.2020, 16:54

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Его состояние оценивают в $471 миллион.

У крупнейшей российской страховой компании "Согаз" обнаружен новый совладелец. Пакетом акций компании оценочной стоимостью до 30 миллиардов российских рублей ($471 миллион) владеет ранее неизвестный бизнесмен Дмитрий Байковский. Издание The bell обнаружило, что раньше миллиардер служил в спецназе ФСБ "Вымпел".

Байковский – конечный владелец 5 процентов акций "Согаза", следует из последнего раскрытия данных компании, опубликованного в январе 2020 года. Другие владельцы страховщика – друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, его родственники и топ-менеджеры банка "Россия". Также среди акционеров – двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов, а до недавнего времени был и сын друга Путина Петра Колбина Владимир.

The Bell удалось найти косвенные связи Байковского с компанией, делившей активы нефтяной компании ЮКОС после ее банкротства и уголовного преследования ее владельцев. Речь идет о компании "Прана", которая на аукционе купила часть активов ЮКОСа на 100 миллиардов российских рублей ($1,57 миллиард). Впоследствии активы были перепроданы "Роснефти", кто был владельцем "Праны", так до сих пор и неизвестно.

Глава и совладелец "Согаза" Антон Устинов также имел непосредственное отношение к банкротству ЮКОСа, напоминает издание, он был главой юридического управления Федеральной налоговой службы, выставившей компании Ходорковского и Невзлина многомиллиардные претензии.

Зато Байковского удалось связать со спецназом ФСБ. Человек с таким же именем, датой рождения и из того же региона указывал в документах своим местом жительства военную базу в Подмосковье, где расположены подразделения Центра специальных назначений ФСБ – "Альфа" и "Вымпел". Одно из юрлиц, учрежденных Байковским во второй половине 2000-х, носит название "Вымпел-Б", а в числе его партнеров в других компаниях есть учредители сразу нескольких юрлиц со словом "Вымпел" в названии. Из этого можно сделать вывод, что он – ветеран именно этого подразделения.

По расчетом The Bell, как минимум половину своих активов Байковский мог получить в 8–9 раз дешевле, чем они стоили после слияния "Согаза" с другим крупным страховщиком – "ВТБ Страхованием". Издание дозвонилось до бизнесмена, но он отказался от комментариев.