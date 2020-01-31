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В Санкт-Петербурге при демонтаже обрушился спорткомплекс

  • 31.01.2020, 17:14
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В Санкт-Петербурге при демонтаже обрушился спорткомплекс
Фото: "Фонтанка"

Под завалами могут находиться люди.

В российском Санкт-Петербурге на пр. Юрия Гагарина с утра 31-го января сносят здание Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». На его месте концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира. В процессе демонтажа произошло обрушение. Есть погибший, пишет издание "Фонтанка".

На видео попала люлька с одним рабочим (ему удалось спастись). А его коллега в момент обрушения оказался на крыше. Он бросился к спасительной люльке, но не дотянулся до нее.

Спасатели устанавливают, сколько еще человек оказалось под завалами.


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