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Ирак и возглавляемая США коалиция возобновили операции против ИГИЛ

  • 31.01.2020, 17:30
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Ирак и возглавляемая США коалиция возобновили операции против ИГИЛ

Ранее Багдад заявлял о том, что иностранные войска должны покинуть страну.

Военные силы Ирака возобновили совместные операции против боевиков ИГИЛ с возглавляемой США международной коалицией. Об этом 30 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иракских военных, пишет "Гордон".

В документе говорится, что военнослужащие Ирана и США приняли решение использовать время до установления новых отношений и возобновить операции.

Какие именно ожидаются изменения в отношениях, не сообщается.

Ранее Ирак заявлял о том, что иностранные войска должны покинуть страну.


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