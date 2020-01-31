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Почта Австрии на новой марке пошутила над Brexit

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  • 31.01.2020, 17:42
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Почта Австрии на новой марке пошутила над Brexit

Вышло довольно тонко.

Австрийская почта выпустила марку по случаю Brexit, продемонстрировав свое чувство юмора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

Почта "обыграла" постоянные отсрочки выхода Британии из ЕС. На марке зачеркнута дата 29 марта 2019.Под ней напечатана актуальная дата Brexit - 31 января 2020 года.

На марке визуально подчеркнуто новое положение Великобритании. Ее территория закрашена серым цветом, тогда как всех 27 членов ЕС - синим.

Марка номинальной стоимостью 1,80 евро выпущена в 140 тысячах экземпляров и продается в трех торговых точках с пятницы.

58% австрийцев сожалеют из-за выхода Британии из ЕС.


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