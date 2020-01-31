Что говорят родители и ученики о скандале в гомельской школе? 21 31.01.2020, 17:40

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Фото: «Радыё Свабода»

В гомельской гимназии учительница травмировала школьницу.

Жительница Гомеля, мать ученицы 3 класса гимназии № 71, обратилась в милицию вследствие травмирования ее дочери К. Как сообщалось, инцидент произошел 21 января на уроке математики. Сейчас милиция проводит проверку, сообщает «Радыё Свабода».

«У нее образовался шрам на ухе»

Директор гимназии № 71 Ирина Тимошишина отказалась комментировать инцидент. 47-летняя учительница, которую родители обвиняют в травмирования дочери, уже неделю не работает — она на больничном. На сайте учреждения образования сообщается, что в 2017 году Татьяна П. получила звание «Учитель года» за то, что вместе со своими учениками завоевала для гимназии пять дипломов победителей предметных олимпиад.

Один из учеников того самого третьего класса рассказал, что происшествие случилось на уроке математики.

«К. сначала вызвали к доске. Она не решила примеры. Потом мы сами решали, за партами. И она за половину урока ничего не написала. А потом... У нее образовался шрам на ухе. Ну, учительница ее так потянула. Она зацепилась ухом за парту», — рассказал школьник.

Что про учительницу говорят родители

Родители школьников младших классов, которых корреспондент встретил возле школы, не знают подробностей инцидента.

«Сами читали в СМИ. Не знаем, что там было на самом деле. Но сейчас такие непослушные дети!» — отреагировала бабушка одной из школьниц.

«Поверить не могу! Моя дочь работала с ней, она такая очень хорошая и нежная, и с родителями, и с детьми. Что такое могло случиться? Просто шок», — комментирует происшествие еще одна бабушка, которая пришла забирать внучку из группы продленного дня.

«Мой сын учится в третьем классе, но другом. Мы специально пошли в эту гимназию, так как она считается адекватной. У нас учительница хорошая, адекватная, так как она верующий человек. Мы ей доверяем, она и педагог очень хороший. Я уверен, что детей бить или трогать нельзя, это недопустимо», — говорит отец одного из третьеклассников.

Старшеклассник, который забирал своего младшего брата из группы продленного дня, знает Татьяну П., она преподавала у него.

«Хорошая, нормальная учительница. Никого у нас не била. Ругалась на двоечников только, потому что они ее доводили», — говорит подросток.

Милиция проводит проверку

Проверку по заявлению матери проводит Советский РОВД Гомеля «в рамках уголовно-процессуального законодательства». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты будут влиять на результаты проверки.

«Избиения не было, но учительница во время урока схватила ученицу за ухо. Конечно, это неправильный поступок, — прокомментировал начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов. — Был родительское собрание, учительница попросила прощения за свое поведение. Но претензии со стороны родителей ребенка есть. Учитель сейчас на больничном, проводится проверка. Педагог очень переживает, она даже попала в больницу после инцидента».