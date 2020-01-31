Группа депутатов в ПАСЕ выступила против возвращения полномочий РФ 5 31.01.2020, 18:18

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Декларацию о несогласии с возвращением РФ полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы подписали 10 стран.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы совместно с представителями нескольких других стран подписали декларацию о несогласии с решением о подтверждении полномочий российской делегации в ПАСЕ. Текст декларации 31 января опубликован на сайте ПАСЕ, пишет gordonua.com.

"Хотя мы не согласны с утверждением российских полномочий, мы ожидаем, что Российская Федерация, в свою очередь, будет полностью соблюдать положения Европейской конвенции о правах человека", — говорится в декларации.

Депутаты также потребовали от России выполнение требований резолюций, которые осуждают аннексию Крыма, военную агрессию России на Донбассе, невыполнение Россией ряда других резолюций по оккупации грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, а также выражают "крайнюю озабоченность" обращением с крымскими татарами.

Декларацию подписали представители делегаций Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня 2019 года ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

29 января 2020 года ПАСЕ отклонила предложение делегации Украины и стран-партнеров об ограничении полномочий российской делегации. За подтверждение полномочий России в ПАСЕ голосовала, в частности, и Левочкина.