Скидки в феврале в магазинах Минска: где купить дешевле 1 31.01.2020, 18:30

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Список мест.

Как сообщает belrynok.by со ссылкой на Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, в феврале 2020 года в торговых организациях столицы пройдут «Дни скидок»:

ОАО «ЦУМ Минск»:

1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 27, 28, 29 февраля – до 27 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

20, 21, 22, 23 февраля – до 27 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

с 17 по 24 февраля – 45 % на более чем 145 товаров;

Для держателей дисконтных карт: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 февраля – 22 % (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

4, 11, 18, 25 февраля – 27 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);

6, 27 февраля – 27 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);

1, 8, 29 февраля – 30 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрая суббота»);

каждую среду февраля – 35 % на непродовольственные товары ценой (за 1шт., 1м.) от 35,0руб. (Акция «Среда – день больших покупок»);

13, 14, 15 февраля – 35 % на непродовольственные товары (Акция «К Дню влюбленных»);

20, 21, 22 февраля – 35 % на непродовольственные товары (Акция «К Дню защитников Отечества»);

Для держателей дисконтных карт: 2, 7, 9, 16, 23, 28 февраля – 28 % в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

1, 2, 8, 9, 15, 16, 29 февраля – 30 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары (Акция «Дни чудес»);

4, 11, 18, 25 февраля – 28 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары (Акция «Февральский вторник»);

21, 22, 23 февраля — 35 % на непродовольственные товары, 10 % на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (Акция «Заслуженные скидки»);

Для держателей дисконтных карт:

6, 7, 20, 27, 28 февраля – 32 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (Акция «Лютые скидки»);

13, 14 февраля – 32% на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (Акция «Скидки с любовью»).

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

1, 2, 11-14, 20-23, 27-29 февраля – 33 % на непродовольственные товары;

каждый вторник, субботу и воскресенье февраля – 30 % на непродовольственные товары;

5, 19, 26 февраля – 35 % на непродовольственные товары (Акция «Семейные среды»);

каждый понедельник, среду, пятницу февраля – 5% на продовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт: к6, 7 февраля – 33 % на непродовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

21, 22, 23 февраля — 30 % на непродовольственные товары (Акция «Ко Дню защитников Отечества»);

каждую среду февраля – 27 % на непродовольственные товары;

каждую пятницу и субботу февраля – 28% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник февраля – 30 %.

Магазины Торгового центра «Столица» 22, 23 февраля предложат скидки до 70 %.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

4, 7, 11, 18, 25, 28 февраля – 20 %;

13, 14, 15, 20, 21, 22 февраля – 25%;

с 1 по 29 февраля – 20% при единовременной покупке свыше 120 рублей.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

каждую среду февраля – 20 %;

каждый вторник февраля – 20% для пенсионеров и многодетных семей;

21, 22, 23 февраля – 20% (Акция «Ко Дню защитников Отечества»).

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):

каждый вторник, четверг и субботу февраля – 15 % на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40):

весь февраль — от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

6, 13, 20, 27 февраля – 20 % на весь ассортимент;

c 1 по 29 февраля — до 30 % на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):

весь февраль – от 30 до 70 % на отдельные группы товаров;

12, 13, 14 февраля – до 50% на весь ассортимент товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):

каждую среду февраля – 22 %;

20, 21, 22 февраля – до 30 % на отдельные группы товаров.

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):

каждую среду, четверг февраля – 15 %.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):

каждую среду, субботу февраля – 20 %.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):

с 1 по 29 февраля – 15 % на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

6, 13, 20, 27 февраля – 20 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);

25 февраля – 30 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):

весь февраль – от 20 до 50 % на отдельные группы товаров;

каждую среду февраля — 20% на все товары, не участвующие в других акциях.

ООО «Детский мир» (Логойский тракт 25/1):

13, 14, 15, 20, 21, 22 февраля – 10 %.