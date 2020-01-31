Польша купит 32 американских истребителя F-35А 5 31.01.2020, 19:10

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фото: U.S. Air Force

Общая стоимость истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II – $4,6 миллиарда.

Правительство Польши решило приобрести в США 32 истребителя-бомбардировщика F-35A Lightning II стоимостью 4,6 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, выпущенном в пятницу утром, передает «Голос Америки».

Как сообщила Морган Ортагус, официальный представитель Госдепартамента, истребители будут приобретены в рамках программы по продажам вооружения иностранным вооруженным силам, которая курируется Государственным департаментом.

«Мы воздаем должное президенту Анджею Дуде, премьер-министру Матеушу Моравецкому и приверженности польского правительства продолжать модернизацию обороны Польши с помощью приобретения самых совершенных в мире истребителей, что улучшит способности Польши участвовать в коллективной защите и самообороне», - заявила Морган Ортагус.

В Госдепартаменте заявили о том, что США надеются продолжить работу вместе с Польшей – страной-союзницей по блоку НАТО – над этим проектом, укрепляя долгосрочное стратегическое партнерство между двумя странами.