У Минфина РФ не нашлось «спасательного круга» для рубля 2 31.01.2020, 19:15

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Российский рубль рекордно ослаб с августа.

Рекордное с августа прошлого года ослабление рубля на Московской бирже не заставит финансовые власти РФ существенно снизить объем валютных интервенций. Хотя курс евро вырос на 2 рубля за две недели и превысил 70 рублей, а доллар закрепился выше отметки 63 рубля, Минфин в феврале продолжит скупать валюту на рынке в объеме почти 4 млрд долларов в месяц, прогнозирует Райффайзенбанк, пишет finanz.ru.

По оценкам банка, объем дополнительных нефтегазовых доходов в феврале составит 235 млрд рублей и снизится относительно января всего на 10 млрд. Эту сумму, согласно бюджетному правилу, Минфин в полном объеме выбросит на валютный рынок для конвертации в корзину из доллара, евро и фунтов стерлингов.

С учетом отложенных покупок валюты, которые проводит ЦБ (56 млрд рублей в месяц), итоговый объем февральских интервенций может составить 291 млрд рублей, или 4,7 млрд долларов.

В целом за год, согласно закону о бюджете, Минфин намерен вложить в валюту 2,333 трлн рублей - на 20% меньше, чем в 2019-м.

Это связано с повышением цены отсечения, сверх которой всей доходы уходят на валютный рынок: в прошлом году это было 41,6 доллара за баррель, а в этом - 42,4 доллара. Второй фактор - это прогнозного уровня рублевых цен на нефть Минфина почти на 8%, указывает Райффайзенбанк.

Впрочем, фактические интервенции могут быть выше: если курс рубля и цена барреля сохранятся на средних с начала года уровнях (61,8 рубля за доллар и 64,2 доллара за баррель), Минфин конвертирует в валюту 2,85 трлн рублей.

«При этом общий объем покупки валюты будет корректироваться на величину отложенных интервенций (плюс 670 млрд руб.) и на размер продаж валюты под инвестиции из ФНБ (минус 300-400 млрд руб., точных объемов власти пока не озвучили). В итоге за 2020 г., по нашим оценкам, при сложившихся курсе рубля и цене нефти Минфин купит валюты совокупно на 3,1-3,2 трлн руб. (50 млрд долл. против 55 млрд долл. в 2019 г.)», - говорится в обзоре Райффайзенбанка.