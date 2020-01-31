В центре Минска строят дом с квартирами «для чиновников» 6 31.01.2020, 19:53

Решение о строительстве принято с разрешения Лукашенко.

Решение о строительстве дома имеет гриф «для служебного пользования». Оно принято с разрешения Лукашенко, передает «Радыё Свабода».

Многоквартирный дом с подземной гараж-стоянкой строится в центре Минска на пересечении улиц Коллекторной и Шорной. Заказчик стройки - «Минскстрой».

В инвестпрограмме Минска указано, что финансируется строительство из городского бюджета, сметная стоимость - 17650256 рублей.

В дом заселятся сотрудники Министерства иностранных дел (40 квартир) и управления делами Лукашенко (50 квартир), сообщается в СМИ.

Закончить стройку планируется 7 ноября 2020 года.

Кто такой Василий Косовец, которому «не интересно» разговаривать с журналистами?

Заместитель гендиректора государственного производственного объединения «Минскстрой» Василий Косовец отказался предоставить информацию о строительстве. «Мне не интересно с вами разговаривать», - сказал он журналистам.

Василий Косовец пришел в «Минскстрой» после увольнения с должности заместителя главы администрации Первомайского района Минска.

На прежней должности Косовец возглавлял комиссию Первомайского райисполкома относительно застройки квартала в границах улиц Якуба Коласа - Калинина - Кузьмы Черного - Сурганова. На небольшом пятачке в тихом центре Минска предложили построить семь паркингов, многоэтажный жилой дом и развлекательный центр. Комиссия одобрила уплотнения, несмотря на протесты жителей.

Председателем комиссии был назначен тогдашний заместитель председателя Первомайского райисполкома Василий Косовец. По его приказу на итоговое заседание не допустили журналистов и жителей района. Заседание комиссии проходило за закрытыми дверями под охраной милиции.

Тогда Косовец также отказался прокомментировать журналистам информацию о результатах заседания комиссии.

Отметился чиновник и во время обсуждения строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко около Куропат в 2017 году. Косовец призвал тогда комиссию голосовать, проигнорировав рассмотрение вопроса о стройке, объявил, что заседание комиссии завершено и начал выдворять народ из кабинета. Комиссия тогда решила, что строительство, мол, ведется не в охранной зоне Куропат.