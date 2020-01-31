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В Новополоцке поликлинику закрывали на карантин из-за угрозы коронавируса

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  • 31.01.2020, 20:05
В Новополоцке поликлинику закрывали на карантин из-за угрозы коронавируса

В поликлинику обратился белорус, который 8 января был в Пекине.

«В новополоцкой поликлинике, возможно, обнаружили коронавирус. На прием пришел человек с признаками ОРВИ. Поликлинику оцепили на карантин», — сообщил «Онлайнеру» читатель, попросивший оставить его неизвестным. Информацию о произошедшем в Минздраве подтвердили частично: инцидент был, но волноваться не о чем — человек здоров.

— Уже открыты, работаем, как всегда, — ответили журналистам в поликлинике №1 на вопрос о карантине.

— Уже? То есть все-таки закрывались?

— Да, но пациента уже увезли, проверяют, — кратко рассказали врачи.

Чуть позже официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун рассказала, что человек оказался здоров.

— В поликлинику действительно обратился житель Беларуси, который 8 января был в Пекине. По возвращении домой почувствовал себя плохо и, услышав информацию в сети интернет, обратился в поликлинику для проверки своего состояния. На сегодняшний момент все анализы коронавирус не подтвердили.


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