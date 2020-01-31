Financial Times: ЕС предупредил Британию о цене Brexit 1 31.01.2020, 20:20

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Страны Европейского Союза пообещали начать «новую эру».

Лидеры ЕС в пятницу предупредили Великобританию о том, что жизнь вне объединения никогда не сравнится с теми преимуществами, которые были у Лондона в качестве члена ЕС, и пообещали начать "новую эру" после Brexit, пишет газета Financial Times (перевод — zn.ua).

За несколько часов до официального выхода Великобритании из ЕС президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководители других институций объединения заявили, что теперь Британия должна решить, насколько тесные отношения она хочет построить с Евросоюзом.

"У нас много общего, и стоит доказать миру, что мы можем быть соседями и тесно сотрудничать", - сказала фон дер Ляйен. "Мы хотим иметь наилучшие отношения с Великобританией, но они никогда не будут такими же хорошими, как членство".

Президент Европейского совета Шарль Мишель повторил предыдущие предупреждения Брюсселя о том, что глубина будущих экономических отношений будет зависеть от готовности Британии строго придерживаться правил объединения.

"Чем больше Великобритания будет отклоняться от стандартов ЕС, тем меньше будет доступ к единому рынку", - сказал он.

Премьер-министр Борис Джонсон, который на следующей неделе должен представить свое видение торгового соглашения между Великобританией и ЕС в своей основной речи, уже заявил о желании отвести Лондон курса правил Брюсселя после Brexit.

На совместной пресс-конференции с фон дер Ляйен, Мишель и президент Европейского парламента Дэвид Сассоли пообещали создать более "уверенный" ЕС.

Они сказали, что борьба с климатическими изменениями и роль Европы в цифровой экономике являются ключевыми приоритетами.

"Когда завтра взойдет солнце, начнется новая глава для нашего союза из 27 членов", - сказала фон дер Ляйен. "Завтра закончится почти 50-летнее членство Великобритании. Когда Великобритания вступила в ЕС, я была еще в школе. За эти 47 лет наш союз получил импульс и стал глобальным центром власти".

Она оценила вклад Великобритании в ЕС как "прагматичный" и "приземленный", но также предупредила Великобританию, что "сила заключается не в великолепной изоляции, а в нашем уникальном союзе".

Брюссель готовится начать новый этап переговоров с Великобританией, поскольку обе стороны пытаются выработать условия будущего сотрудничества до окончания запланированного переходного перехода Британии, который истекает в декабре.

Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье представит свой вариант торговой сделки в понедельник.

Ташич Ирландии Лео Варадкар заявил в своей речи в пятницу, что в этом году будет трудно договориться о торговом соглашении между ЕС и Великобританией, хотя Лондон настаивал, что это можно сделать, "особенно если новое соглашение будет очень похоже на нынешние договоренности".

Он призвал Великобританию поддерживать соответствие с правилами ЕС для обеспечения доступа к рынкам в конце переходного периода и предупредил, что провал в торговых переговорах создаст "экзистенциальную угрозу" экономике Ирландии.

Великобритания перестанет быть официальным членом ЕС в 23:00 по британскому времени, лишив своих дипломатов доступа к институтам объединения. Британия, на брюссельском жаргоне, получит статус "третьей страны".

Мишель сказал, что у него "смешанные чувства" по поводу "исключительного дня" в истории ЕС.

"Мы открываем новую главу и посвятим всю свою энергию созданию более сильного и амбициозного ЕС", - сказал он.

Первая большая проблема ЕС после Brexit появится уже в феврале. Мишель созвал саммит лидеров 27 ЕС для поиска выхода их тупика. Лидеры обсудят за счет чего финансировать следующий семилетний бюджет ЕС.

Brexit усложняет эти переговоры, поскольку Британия была одним из крупнейших доноров в бюджет ЕС. "Нам нужно посмотреть возможности, которые мы используем для решения всех наших задач", - сказал Мишель.