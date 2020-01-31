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Доллар и евро подорожали перед выходными

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  • 31.01.2020, 20:22
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Доллар и евро подорожали перед выходными

Российский рубль подешевел.

Доллар и евро на торгах 31 января подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БелТА.

Доллар подорожал на Br0,0003 до Br2,138 за $1 (на торгах 30 января - Br2,1377 за $1).

Евро стал дороже на Br0,003 и стоит Br2,3569 за 1 евро (30 января - Br2,3539 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0071 и составляет Br3,3857 за 100 российских рублей (30 января - Br3,3928).


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