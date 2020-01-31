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Как подростки в Минске штурмуют секонд-хенды ради брендовой одежды и заработка на перепродажах

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  • 31.01.2020, 20:43
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Как подростки в Минске штурмуют секонд-хенды ради брендовой одежды и заработка на перепродажах

Иногда сносят двери.

Многие обращали внимание на толпу подростков перед открытием секонд-хенда. Образовываться очередь начинает еще за полчаса до открытия, пишет kp.by. Сердобольные бабульки, проходя мимо, вздыхают - неужто вернулись времена дефицита, уже за подержанными шмотками стоят? К открытию их уже человек 20 одинакового вида - голые лодыжки, модные дутые куртки, капюшон на голове. Девушек нет - видимо, не женское это дело.

Как только открывается дверь, парни с молодецкой удалью врываются в магазин, сметая все с пути. Они бросаются к вешалкам и, практически не глядя на вещи, начинают их «листать», выискивая бирки с дорогими брендами. Сначала шерстят мужские вещи, потом женские, просматривают обувь. Насобирав охапку шмоток, отходят в сторону и начинают советоваться с другими, что брать. Меряют на себя редко - как несложно догадаться, вещи им нужны не столько носить, сколько выгодно перепродавать. В советские времена это называлось «фарцевать».

Выгода и правда есть. Журналисты проверили: в секонде, например, байка стоит 25 рублей - а в соцсетях ее продают уже за 60-70, джинсы, купленные за 30-35 отдают за 100, майки за 8-10 рублей дорожают раза в три.

Появляются парни не в любой день недели, а только во время смены товара. График известен заранее. Явление это стало настолько массовым, что уже мало кого удивляет. Продавцы смотрят на это спокойно - привыкли.

Старший менеджер сети секонд-хендов (по стране их уже более 100) Мария Данильчик рассказала:

- Многих из этих ребят мы знаем лично. Это студенты и школьники, в целом они культурные ребята, всегда на позитиве и с улыбкой. Для них это что-то вроде игры - найди брендовую вещь. Сейчас это массовое явление во всех городах. 3 - 5 лет назад, когда все только начиналось, они могли привести с собой в магазин швею, и та на месте смотрела, сможет ли она подогнать брендовую вещь под их фигуру.

- Вам они мешают?

- Я бы так не сказала. Мы любим всех клиентов одинаково - будь это бабушка или подросток. Конечно, не хотелось бы эксцессов. Бывает, что они падают на входе, сносят сигнальные ворота и стойки, но мы эти вопросы быстро регулируем.

- Вы знаете, что они делают с вещами дальше?

- Если кто-то их и перепродает потом в интернете - ну и что плохого в том, что школьник в свои годы пытается заработать?

- Да, мы перепродаем вещи, - рассказал Михаил, которому на вид лет 15. От вопроса, почему не в школе, он тактично ушел. Зато рассказал, что ВКонтакте полно групп, в которых тысячи участников, где они перепродают брендовые вещи. - Однажды я наварил на одной вещи 50 рублей. Не то чтобы большие деньги, но для подростка нормально. Что-то хорошее получается найти не каждый день, как повезет. Любимой сети секондов у нас нет, каждая хороша по-своему. Где-то вещи продаются на вес, где-то ценники фиксированные, но все равно нет деления на брендовые вещи и масс-маркет. Мы этим и пользуемся.Мы пообщались с самими подростками, или правильнее их будет называть ресейлерами. Больше всего их интересуют бренды класса люкс - вроде Fred Perry, Lacoste, Champion, Diesel, Tommy Hilfiger. Магазинов этих брендов либо нет вообще в Беларуси, либо есть, но ценник отличается от того, что висит в секонд-хендах, раз в десять!

За переполохом с улыбкой наблюдает мужчина далеко за 50 лет. Решили спросить мнение о секонд-хендах и у него.

- Я часто заглядываю сюда. Почему? Да потому что отечественные вещи носить невозможно. Купил как-то белорусскую рубашку. Цвет великолепный - но она же после стирки просто никакая. Надо влажную гладить, прилагать усилия. А тут хоть и подержанные вещи - качество их на уровень выше. Лично я за брендами не гонюсь, мне важно качество. Почему не ищу в интернете? Знаете, я в интернете только музыку слушаю, надо же и отдыхать от него иногда, - улыбнулся Михаил.

Далеко не всегда у подростков есть деньги на несколько вещей. Поэтому, если они нашли одежду, которая их действительно заинтересовала, откладывают и идут за деньгами. Бывает, что обмен вещами или перепродажа начинаются прямо в торговом зале, но продавцы эти случаи стараются пресекать.

Еще категорически не приветствуется владельцами магазинов, когда подростки пытаются отрезать фирменные ярлычки. Ведь их потом можно перешить на другую одежду и из вещи масс-маркета превратить в брендовую, а значит, и цена у нее будет выше.

На брендовой вещи можно накрутить в 10 раз!

Журналисты нашли группы ВКонтакте, где молодежь торгует подержанными вещами, - их много, около 50. Самая популярная из площадок toptovar, где сейчас 113 тысяч участников! Понятно, что при таком охвате хорошие и качественные вещи улетают быстро. Если потенциальных покупателей много, продавцы могут даже организовать общий чат и устроить аукцион. По сравнению с ценой в секонд-хенде накрутка в 2 - 3 раза, а в некоторых случаях, если вещь редкая, можно накрутить в 10 раз! Происхождение одежды тут мало кого волнует. Впрочем, даже в секонд-хендах можно найти довольно много новых вещей - уцененных, из стоков.

- Много вещей из секонд-хендов перепродается на kufar.by, причем покупатели об этом даже не догадываются, - рассказал высокий худощавый Артем. - Если я нахожу дешевую женскую одежду в хорошем состоянии, прошу перепродать сестру. Она говорит, что вещь носила сама либо купила за границей, но не подошло. Этому всегда верят.


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