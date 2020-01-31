Девять способов быстро уснуть и хорошо выспаться 31.01.2020, 20:47

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Сон - один из самых влиятельных факторов способствующих полноценной и слаженной работе организма.

Удивительно, но у многих людей до сих пор возникает вопрос, что это за процесс и почему он так важен, пишет orthodox.od.ua.

Большинство считают, что сон – это отдых, человек спит, а мозг отдыхает. Но неврологи доказали обратное. Во время сна нейроны коры головного мозга работают еще активнее, чем в повседневной жизни. Отдыхая всем организмом и душой, нейроны чинят и восстанавливают процессы внутри нас, налаживая взаимосвязь с внутренними органами. Другими словами, сон – восстановительный процесс потраченных сил и энергии. Он способен восстановить работу нервной системы, ускорить и нормализовать обмен веществ, укрепить иммунную систему, а так же снизить риск подхватить различные заболевания. Для полноценного возобновления, человеку требуется уделять сну 7-8 часов в сутки. Людям, которые являются профессиональными спортсменами, работают в тяжелых физических условиях – на сон должны выделять 8-10 часов. При этом, 1-2 часа спортсмены должны проводить во сне днем. Так их мышцы восстанавливаются быстрее, подготавливая себя к вечерней тренировке.

Журналисты подобрали 10 самых топовых способов исправить свой режим и наладить сон:

1. Попрощайтесь с телефоном за 2 часа до сна. Негативный свет светящегося прибора – раздражает и напрягает оболочку наших глаз. Мало того, что это ухудшит ваше зрение, так еще и отобьет любое желание спать. Если и использовать технику перед сном, то только на специальных «ночных» режимах, которые не будут портить зрение и возбуждать нервную систему. Не забывайте отключать фильмы, музыку, аудио книги, а если они помогают вам уснуть – ставьте их на авто режим выключения.

2. Забудьте о стрессе перед сном. Помните – мы отвечаем за свое здоровье, а сон – это залог крепкой иммунной системы. Отвлекитесь от дневных переживаний и постарайтесь расслабиться, как можно лучше перед сном.

3. Проветривайте и охлаждайте помещение. Ваши окна выходят в парк, лес, смотрят на море? Откройте их даже на время сна. Приток свежего воздуха даст возможность получать организму, как можно больше кислорода, а он будет делать сон крепче и полезнее.

4. Никаких тренировок за 4 часа до сна. Не возбуждайте свое состояние перед сном. Занимайтесь спортом не позже, чем за 4 часа до сна. За это время вы успеете успокоиться и даже захотеть спать, а не наоборот. Если желание невыносимо – прогуляйтесь и подышите свежим воздухом.

5. Ужинайте легко. Не ложитесь спать с полным животом, иначе организм не сможет отдохнуть и полноценно заснуть, ведь ему придется перерабатывать пищу.

6. Подушка должна быть одна. Из-за 10 подушек на кровати – уснуть быстрее не получится, а даже наоборот – шея будет затекать, возникнет головная боль, а как следствие – снижение мозговой активности. Спите горизонтально, с одной не большой подушкой, еще лучше иметь ортопедическую форму подушки.

7. Уснуть не удалось? Есть два варианта, каким путем пойти. Либо принять снотворное, по назначению врача, или, если все же не спится – займитесь делом, почитайте. Особенно поможет нелюбимое дело, подсознание сработает так, что лучше отпустит тело в сон, чем начнет делать неприятную работу.

8. Спите на чистом и натуральном. От качества белья – зависит качество сна. Используйте хлопковое постельное белье, оно способно долго хранить приятную прохладу и придавать легкости.

9. Выпейте чай с ромашкой и посчитайте барашков. Напиток поможет успокоить нервную систему и привести в легкое состояние расслабленности. А постоянный, скучный, но не принудительный счет привлечет желание уснуть быстрее.