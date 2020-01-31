В США сделали важное заявление по Крыму 3 31.01.2020, 20:57

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Морган Ортагус

Фото: AFP

С заявление выступила пресс-секретарь Госдепа.

В Государственном департаменте США сделали важное заявление по поводу поддержки Украины в будущем. Здесь заявили, что США будут вводить новые санкции против РФ до тех пор, пока россияне не прекратят агрессию на Донбассе и не вернут Крым Киеву.

Такое заявление 31 января в Twitter сделала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, пишет «Апостроф».

"Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не возьмет на себя обязательства по миру на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной", - написала она.