Посетителей «Поедем поедим» около Куропат эвакуировали из ресторана 31.01.2020, 21:07

Причина — сообщение о минировании.

Более 20 посетителей и около 10 работников ресторана «Поедем поедим» около Куропат эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Об этом «Радыё Свабода» сообщила защитник Куропат Анна Шапутько.

«Сюда приехала пожарная машина, два автомобиля милиции. Сказали, что поступил сигнал о минировании ресторана, и всех из здания удалили. Сейчас обследуют здание изнутри. Пикетчиков не трогали. Здесь нас 8 активистов, сегодня стражу несет смена Дмитрия Дашкевича», - сказала Шапутько.

Активистка добавила, что не знает, кто сообщил в милицию о якобы минировании здания ресторана.

Уже второй год активисты различных оппозиционных партий и организаций пикетируют ресторан «Поедем поедим» около Куропат, добиваясь его закрытия. Активисты полагают, что ресторан возле места массовых расстрелов жертв сталинского режима противоречит принципам морали белорусского общества.

Позже из сообщения пресс-секретаря МВД стало известно, что неизвестный сообщил также о минировании ресторана «Кушавель». Подозрительных предметов нигде не нашли.