Стало известно, каким будет начало февраля 2 31.01.2020, 21:31

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Аномально теплый январь закончился.

Заканчивается аномально теплый январь, который, судя по всему, претендует на звание самого теплого января за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Каким будет начало февраля, погода на ближайших выходных и в начале следующей недели, tut.by рассказали в Белгидромете Минприроды.

При среднемесячной температуре −3…6°С в этом январе было 0…+2°С. Такой температурный фон характерен для марта. По количеству осадков январь был вполне обычным. Еще несколько рекордов принесет этому январю малоснежность. Выпавший в среду мокрый снег под влиянием положительных температур интенсивно тает. По последним данным, в основном по восточной половине страны наблюдается снежный покров высотой от 1 до 12 см.

Февраль стартует вместе с теплым и влажным океаническим воздухом. Под влиянием атмосферных фронтов по-прежнему будет много облаков. 1 февраля ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 4−9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +1…7°С, по юго-западу до +9°С.

В воскресенье, 2 февраля, погоду в нашей стране будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды, дожди. Местами слабый туман, ночью по востоку слабый гололед. Ветер западной четверти

порывистый. Температура воздуха ночью от 0 по востоку до +8 по юго-западу, днем +3…9°С.

В начале следующей недели, 3 и 4 февраля, Беларусь окажется под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью −3…+3°С, днем −1…+4°С.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели подморозит.

5 февраля, в среду, местами по стране кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный порывистый. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0…−7°С, максимальная днем −4…+1°С.

6 февраля, в четверг, ночью преимущественно без осадков, утром

и днем по северо-западной половине страны кратковременный снег, слабая метель. Ветер северо-западный, западный порывистый. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по западу до -10°С по востоку, максимальная днем −4…+2°С.