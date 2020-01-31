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Мелитина Станюта: Было желание нести мою фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт

  • 31.01.2020, 21:49
  • 1,240
Мелитина Станюта: Было желание нести мою фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт
Мелитина Станюта

Белорусская гимнастка рассказала о своей знаменитой фамилии.

Об этом пишет «Прессбол».

- Сейчас уже, правда, Станюта — это бренд. И в современном мире, не театральном, мне она иногда помогает. Я себя в тени, наверное, не чувствовала, но было такое, что: "Правнучка великой актрисы Стефании Станюты Мелитина Станюта подает успехи в художественной гимнастике". И я очень долго, годы была правнучкой Стефании Станюты. Внутри маленькое желание было, что как-то вот нести эту фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт. И дальше уже пошло, что Станюта — это и художники, и актрисы, спортсменки, — сказала Станютa.


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