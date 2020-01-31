Названы лучшие страны мира для путешествий в одиночку 1 31.01.2020, 21:53

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Фото: pixabay.com

Первое место в рейтинге занимает Хорватия.

Лучшие туристические направления для одиноких туристов назвали авторы портала HypeBae. Первое место в их рейтинге занимает Хорватия. Второе и третье – соответственно Перу (город Мачу-Пикчу) и остров Мальта, пишет segodnya.ua.

"Путешествия в одиночку помогут вам узнать, кем вы есть на самом деле. Кроме того, вы можете открыть для себя культуры, а также традиционные кухни разных стран мира", – отмечается в статье.

Фото: Spencer Davis/Unsplash

Лидер списка, Хорватия, славится своими пляжами, парками, старинными достопримечательностями, а также красивыми, уютными и не слишком шумными городами, где можно насладиться отдыхом в одиночестве. "Обязательно посетите Ровинь, исследуйте город-крепость или самый большой город региона Далмацию, Сплит", – советуют авторы рейтинга.

Фото: instagram.com/themacarongirl.travels

Также они рекомендуют отправиться в Перу, чтобы побывать на территории древнего города инков Мачу-Пикчу, который находится на самой высокой точке Андских гор и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: instagram.com/juliabarretto

Мальта, попавшая в ТОП-3 рейтинга HypeBae, это странный европейский остров, расположенный недалеко от Италии. Он достаточно небольшой, чтобы путешествовать самостоятельно на арендованном автомобиле или на местном транспорте.

В первую десятку любимых мест для одиночек также вошли Бали, Швейцария, Италия, Южная Корея, Испания, Исландия и Гонконг.