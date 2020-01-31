закрыть
31 января 2020, пятница, 23:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Сети появилось яркое видео ухода британских депутатов из Европарламента

5
  • 31.01.2020, 21:57
  • 2,014
В Сети появилось яркое видео ухода британских депутатов из Европарламента

В ночь на 1 февраля Великобритания официально покинет Европейский союз.

Об этом было решено на референдуме в 2016 году. Таким образом, британские депутаты провели свое последнее заседание в Европейском парламенте, пишет «Апостроф».

Прощание депутатов от Великобритании выдалось действительно красочным: они покинули зал в прекрасном настроении, а сопровождалось все звуками волынки.

Интересно, что Великобритания была членом Европейского союза с 1973 года.

После выхода из состава ЕС она потеряет право голоса в его институтах, а значит британские депутаты останутся без мандатов в Европарламенте. А вот вопрос экономических отношений Великобритании и ЕС должны быть улажены до конца года, а до этого времени будет действовать переходной период.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев