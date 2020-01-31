В Сети появилось яркое видео ухода британских депутатов из Европарламента 5 31.01.2020, 21:57

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В ночь на 1 февраля Великобритания официально покинет Европейский союз.

Об этом было решено на референдуме в 2016 году. Таким образом, британские депутаты провели свое последнее заседание в Европейском парламенте, пишет «Апостроф».

Прощание депутатов от Великобритании выдалось действительно красочным: они покинули зал в прекрасном настроении, а сопровождалось все звуками волынки.

Интересно, что Великобритания была членом Европейского союза с 1973 года.

После выхода из состава ЕС она потеряет право голоса в его институтах, а значит британские депутаты останутся без мандатов в Европарламенте. А вот вопрос экономических отношений Великобритании и ЕС должны быть улажены до конца года, а до этого времени будет действовать переходной период.