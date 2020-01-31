«Сахарная дело»: Беларусь покупала сырье для сахара в России, хотя имела свое 10 31.01.2020, 22:22

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Что могло стать причиной для задержания четырех руководителей крупных сахарных комбинатов.

«Радыё Свабода» разбиралось, что могло стать причиной для задержания четырех руководителей крупных сахарных комбинатов.

В Беларуси исчезли директора сразу всех четырех сахарных заводов - 27 января на работу не вышел ни один из них.

До сих пор ни КГБ, ни Следственный комитет официально не прокомментировали отсутствие на рабочих местах «сахарных руководителей»:

- директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича,

- директора Слуцкий сахарорафинадного комбинат Николая Прудника,

- директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова,

- директора Скидельского сахарного завода Дмитрия Егорова,

- директора Белорусской сахарной компании Дмитрия Кириллова.

О деле высказался только генпрокурор Беларуси Александр Кoнюк. Он сказал, что «пока не хочет анонсировать» некоторые дела, но они сейчас «на слуху у всей республики». И подчеркнул, что то, что произошло, связано с внешней дебиторской задолженностью и теми «мошенническими схема, которые заключались между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

Приобретали российское сырье для сахара, хотя имели свое

С января по ноябрь Беларусь завезла 4,5 тысячи тонн сырья для сахара (сахар-сырец) на 1,8 миллиона долларов (по данным Белстата). Это втрое больше, чем за такой же период в 2018 году. Почему - не понятно, ведь в Министерстве сельского хозяйства говорят, что выполнили задачу по сахарной свекле на 100%.

«Возможно, это приобретали какие-то отдельные предприятия, так как мы отвечаем только за предприятия нашего министерства. Мы по своему урожаю госзаказ выполнили на 100% и поставили его на предприятия на 100% », - сказали в Министерстве сельского хозяйства.

Известно, что в России сахар, как и сырье для него, уже несколько лет дешевле, чем в Беларуси. Ведь там цены определяются рыночно, а в Беларуси они контролируются государством. На российском рынке сложился избыток сахара, поэтому цены на него упали там на треть, а в Беларуси - нет. Таким образом, покупка могла быть выгодной.

Когда еще приобретали сырье для сахара в России

До 2015 года импорт сахарного сырья из России был совсем мал: в разные годы от 3 тысяч до 30 тысяч долларов. В 2015 году начинается рост импорта сахарного сырья. Максимально его импортировали в 2017 году - на 6,7 миллиона долларов. В прошлом году за период с января по октябрь сахарного сырья из России завезли на 1,8 миллиона долларов.

«Не понимаю, зачем понадобилось приобретать сырье, если мы сами его делаем. Здесь прослеживается схема. Эту ситуацию надо было решать сразу. Это широкомасштабная схема. Вопрос к Министерству сельского хозяйства - почему не приняли меры, чтобы сделать более дешевое сырье здесь, в Беларуси», - рассуждает экономист Петр Мигурский.

Есть ли другие причины задержания?

Три из четырех сахарных комбинатов, где, вероятно, задержали руководителей, были убыточны. Это следует из отчетности на сайте portal.gov.by. Генпрокурор Александр Конюк, говоря о задержании, упомянул дебиторскую задолженность заводов. Это значит, что продукты у их приобрели, но пока не расплатились.

Например, Жабинковский комбинат на 2018 год имел дебиторскую задолженность на 19 миллионов рублей, Городейский - на 4,9 миллиона.

Два сахарных завода в 2019 году провели «крупную сделку». Жабинковский комбинат заложил имущество на 88 миллионов рублей, а Скидельский сахарный комбинат взял кредит на 152 миллиона рублей.