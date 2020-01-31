«Всех пассажиров просят выйти из автобуса, чтобы проверить температуру» 31.01.2020, 22:10

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Белорусы в Китае – о мерах против коронавируса.

В Китае официально продлили праздники на две недели. Собеседники «Белсата», живущие сейчас в Поднебесной, рассказывают, что у людей вокруг в основном оптимистичные настроения. Звучит убеждение, что уже через две недели болезнь пойдет на спад, поскольку найдены лекарства, которые способны снижать риск инфицирования.

Виктор Сакун, работающий в Китае, считает, что на самом деле новый коронавирус в большей степени является медиа-вирусом. Новости об инфекции, которые показывают мировые СМИ, часто не соответствует действительности.

«В СМИ часто сейчас ситуация в Китае сводится к трем моментам: на улицах нет людей, магазины закрыты и все ходят в масках. Поэтому выглядит картинка довольно ужасной даже. Но на самом деле магазины работают, транспорт тоже работает, открыты аптеки и больницы. Так, введены меры предосторожности, и действительно все ходят в масках. Но маски нужны не потому, что повсюду вирус, а потому, что это индивидуальная мера предосторожности», – рассказал Виктор Сакун, который живет и работает в Китае.

Виктор Сакун отмечает, что в Китае многие убеждены, что вся ситуация с коронавирусом притянута за уши. Тем не менее фактически все меры предосторожности приняты как от чумы. Но все это колоссальные учения как для народа, так и для страны.

Жительница Китая Сусанна Раю (Susanna Rayu), которая живет в Шанхае, рассказала, что у людей оптимистичный настрой.

По ее словам, город оживает после Новогодних каникул. Именно из-за праздников некоторые магазины и кафе были закрыты.

Фото: belsat.eu

Другой собеседник Андрей Зариньш, живущий в Гуаньчжоу, рассказывает, что решил перевезти свою семью в Россию.

«Среди моих знакомых многие остались в Китае, живут спокойно. Паники нет. Я решил перестраховаться на всякий пожарный и перевез свою семью в Россию. Просто для себя решил дождаться окончания холодного сезона в Китае, с приходом тепла все постепенно развеется», – рассказывает Андрей Зариньш.

Андрей Зариньш.

Фото: https://vk.com

По его словам, в городе люди стараются не выходить без особой надобности из квартиры, но если уж нужно выйти, обязательно все надевают маски. Власти КНР официально продлили праздники до 12 -го февраля, чтобы люди оставались пока дома:

«Все вокруг в обязательном порядке ходят в масках. Я случайно потерял свою. И пока шел из кафе к своему офису, получил целых три замечания. Когда охранник в здании, где находится мой офис, также сделал мне замечание, я объяснил, что потерял свою. Кстати, охранники в зданиях офисов сейчас занимаются еще и тем, что проверяют у посетителей температуру тела», – рассказал Виктор Сакун.

Акции на фондовой бирже пошли вниз, но паники нет

Виктор также отмечает, что в городах нормально работает общественный транспорт. Но при этом у всех, кто перемещается в автобусах, проверяют температуру. Созданы специальные блок-посты. Случается, что всех пассажиров просто просят выйти из автобуса, чтобы проверить температуру. Персонал довольно доброжелателен, люди шутят, улыбаются. Похоже, что коронавирус пока не особо сказался и на экономике страны.

«Котировки китайских компаний на фондовых рынках начали падать. Но массовой паники и массовой продажи акций нет. Игроки на бирже понимают, что это временное снижение цен. Поэтому здесь каких-то особых проблем не наблюдается. Одновременно с этим нет падения курса китайской валюты», – уточнил Виктор Сакун.