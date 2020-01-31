В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины 1 31.01.2020, 22:26

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Судно заложили на заводе «Кузница на Рыбальском» и спустили на воду еще в апреле.

В Одессе вышел в море будущий корабль Военно-морских сил, сообщает Крым.Реалии 31 января со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Накануне корабль вышел на воду для проведения части заводских морских испытаний.

Судно заложили на заводе «Кузница на Рыбальском» и спустили на воду 23 апреля 2019 года. Сейчас его дорабатывают на предприятии «Судоверфь Украина».

По словам заместителя генерального директора по производству «Кузницы на Рыбальском» Александра Вишневецкого, корабль выполнил поставленные задачи в соответствии с запланированной программой.

Как отметили в Минобороны, во время испытаний недостатков в работе механизмов корабля не обнаружили.

В апреле 2019 года тогдашний министр обороны Степан Полторак говорил, что это – разведывательный корабль.