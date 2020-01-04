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США нанесли в Ираке новый удар с неба

  • 4.01.2020, 8:16
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США нанесли в Ираке новый удар с неба
Иллюстрационное фото

Атакована колонна проиранской группировки.

Вооруженные силы США в ночь на субботу, 4 января, в районе к северу от Багдада нанесли авиаудар по автоколонне некой проиранской вооруженной группировки. По данным информагентства AFP, речь идет о шиитском вооруженном формировании "Аль-Хашд аш-Шаби". В то же время информагентство AP сообщает со ссылкой на анонимного представителя властей Ирака, что в результате налета погибли пять человек, сообщает dw.com.

Днем ранее, 3 января, американские дроны выпустили три ракеты по территории международного аэропорта Багдада. В результате этого авиаудара был убит иранский генерал Касем Сулеймани, а также заместитель предводителя вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандис.

На фоне угрозы мести Тегерана за гибель высокопоставленного иранского военного США объявили о намерении отправить в ближневосточный регион дополнительно около 3000 военных и призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак.

Выступая 3 января перед журналистами, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране и не хотят начала новой войны, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.

При этом американский лидер назвал генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), "террористом номер один" и подчеркнул, что, по данным Вашингтона, тот планировал "ужасные нападения на американских военных и дипломатов, которые должны были состояться в ближайшее время".


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