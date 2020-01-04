Евгений Афнагель: Идет новый тренд по отношению к нашей борьбе 4.01.2020, 8:26

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Координатор «Европейской Беларуси» поделился своими наблюдениями, сделанными на Окрестина.

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель был среди первых пяти активистов, которых арестовали накануне акций 20 и 21 декабря. Его осудили на 15 суток, он освободился 2 января. Для Афнагеля это была далеко не первая отсидка на Окрестина, но Новый год за решеткой он встречал впервые, сообщает «Радыё Свабода».

«День как день. В тюрьме не бывает каких-то особых дней, кроме тех, когда тебя освобождают. На Новый год то же самое - все по разнарядке, никаких дополнительных блюд на столе, когда нет передач с воли. Мне жена успела к Новому году передать конфет и даже пирожков.

В тюрьме на Новый год было спокойно, но ночью было слышно, что за пределами тюрьмы празднуют - фейерверк, голоса. Нас специально не поздравляли, не то что на Рождество - тогда кто-то устроил специальный фейерверк для заключенных. Было очень приятно, что есть солидарность. Еще получил более 10 открыток и писем в поддержку, также всем спасибо. Но знаю, что не все письма дошли», - рассказал журналистам активист.

На вопрос об отношении милиционеров к акции в поддержку независимости Евгений Афнагель поделился такими наблюдениями.

«Уже лет 5 идет такой тренд, что к политическим заключенным и нашей борьбе отношение нормальное. Могут выразить сочувствие, даже поздравить с Новым годом. Но если их ставят перед выбором - совесть или исполнение приказа - избирают приказ».

2 января Евгения Афнагеля около изолятора на Окрестина встретила жена. «С ней мы потом и встретили Новый год - это главное. Неважно, в какой день, важно, с кем и как », - говорит Евгений Афнагель.