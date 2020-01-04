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Амстердам ввел новый налог для путешественников

  • 4.01.2020, 8:29
Амстердам ввел новый налог для путешественников

Бронирующие жилье через Airbnb будут платить больше.

С 1 января туристы, приехавшие в Амстердам, будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по € 3, пишет The Telegraph.

Стоит отметить, что € 3 является надбавкой к существующему налогу в размере 7% от стоимости жилья. Путешественники, выбиравшие жилье через Airbnb, будут платить 10% за ночь в городе.

Как говорится в программном документе совета по туризму Нидерландов, новые меры нужны для того, чтобы контролировать поток посетителей.

«Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом», — добавляется в тексте.

По данным издания, Амстердам принимает более 17 миллионов туристов в год.

Налог с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера недавно ввела Турция.


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