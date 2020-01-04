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«Искали бурые и темные вещества»: в квартире Олега Волчека прошли два обыска

  • 4.01.2020, 8:41
«Искали бурые и темные вещества»: в квартире Олега Волчека прошли два обыска
ОЛЕГ ВОЛЧЕК
ФОТО: RFE

Правозащитника допросили как свидетеля.

Обыск в квартире руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека закончился, его допросили в качестве свидетеля и отпустили домой, рассказал правозащитник tut.by.

Обыск в квартире Олега Волчека, напомним, проходил два раза: первый в 2 часа ночи 3 января, второй начался вечером 3 января. Первый раз, говорит Волчек, правоохранители просто обошли квартиру и, увидев, что в ней порядок, ушли. Второй раз вернулись вечером и уже тщательно «проверили все углы». Квартира Волчека находится в районе Свислочи, поэтому, как предполагает правозащитник, правоохранители обходят весь район и проверяют квартиры.

Второй обыск проходил несколько часов. Следователи искали «бурые и темные вещества», собрали все, что нашли, «в несколько конвертов».

— Например, там, где у меня мама умирала от рака, там кровь осталась на диване, так это кровь моей мамы. Ну вот такое пособирали. Но так можно все что угодно собрать. В целом никаких улик, доказательств, что в моей квартире что-то происходило, не установлено, ничего не обнаружено, — говорит Волчек.

Правозащитника также допросили в качестве свидетеля и предупредили, что могут вызвать на допрос еще раз. Брата Волчека, который был знаком с одной из пропавших за последнее время женщин (что и стало основной причиной обыска), не допрашивали, поскольку тот еще 21 декабря был арестован за драку.

— Брат подрался, его арестовали, а девушка, о которой они говорят, пропала после его задержания — заявление о пропаже ее родственники подали лишь несколько дней назад. Так что его даже нет смысла допрашивать, — рассказывает Волчек.

Волчек заверил, что речь идет не о 17-летней Елене Лавковой, которая еще 30 декабря ушла на учебу и до сих пор не вернулась домой.

— Тут все намешали в кучу: и пропавших, и эти останки. Но эксперты ведь даже точно еще не установили, что останки женские, лишь предположили. Да и остальные экспертизы еще не провели, срок давности преступления, а уже пришли ко мне, — возмущен правозащитник.

Напомним, 2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека.

Отметим, что Олег Волчек - бывший общественный следователь по делу «эскадронов смерти», а в конце 2019 года журналисты немецкого издания «Deutche Welle» поговорили с бывшим бойцом белорусского СОБРа Юрием Гаравским. Мужчина рассказал, что весной 1999 года бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси похитили и убили экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

В 1999 году Олег Волчек возглавил общественную комиссию по выяснению обстоятельств исчезновения Юрия Захаренко. Результаты расследования комиссия передала в прокуратуру. С тех пор Волчек является официальным лицом, представляющим интересы семьи Захаренко в Беларуси.


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