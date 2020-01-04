Трамп: Мы поймали Сулеймани с поличным и устранили его 4.01.2020, 8:49

КАСЕМ СУЛЕЙМАНИ

ФОТО: AP

Президент США назвал иранского генерала террористом номер один в мире.

Президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани террористом номер один в мире, который планировал неминуемые нападения на американцев. С таким заявлением американский лидер выступил перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Его выступление транслировали американские телеканалы, передает ТАСС.

«Прошлой ночью по моему приказу американские Вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире — Касем Сулеймани. <…> Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих», — утверждал президент.

«Мы поймали его с поличным и устранили», — добавил глава Белого дома.

Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, но считает действия Тегерана агрессивными и дестабилизирующими обстановку в регионе. «Я глубоко уважаю иранский народ, они замечательные люди с невероятным наследием и бесконечным потенциалом, — сказал президент. — Мы не стремимся к смене режима, но агрессия режима в регионе, включая использование поддерживаемых им сил по дестабилизации их соседей, должна закончиться — и закончиться сейчас».

«Будущее принадлежит народу Ирана, который стремится к мирному сотрудничеству, а не террористам, грабящим народ для финансирования кровопролития за рубежом», — заявил Трамп.

«У США самые мощные в мире Вооруженные силы. У нас лучшая в мире разведка. Если американцы где угодно окажутся под угрозой, то мы уже полностью определили все эти цели. И я готов предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана», — заявил руководитель вашингтонской администрации. Глава Белого дома также заверил, что «Америка всегда будет обеспечивать интересы хороших людей» и стремиться к «миру, гармонии и дружбе со всеми нациями мира».

Власти США ликвидировали Сулеймани, чтобы остановить войну с Ираном, а не для того, чтобы ее начать, заявил Трамп. «Мы предприняли [эти] действия вчера вечером, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», — сказал глава вашингтонской администрации.