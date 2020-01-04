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«Немецкая волна» опубликовала карикатуру на Лукашенко

  • 4.01.2020, 8:59
«Немецкая волна» опубликовала карикатуру на Лукашенко

Диктатору предлагают сдаться за бочку нефти.

Художник-карикатурист Сергей Елкин опубликовал карикатуру на Лукашенко. Путин предлагает ему сдаться за бочку нефти.

Поводом для карикатуры стал спор Беларуси и России по условиям поставки нефти в 2020 году. Стороны не смогли договориться, и Москва решилась с 1 января прекратить поставки для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке.

В свою очередь Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов на экспорт, что может ударить по белорусскому бюджету.


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