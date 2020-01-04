До и после похудения: девять мотивирующих историй белорусов 2 4.01.2020, 9:09

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В чем секрет людей, которые круто себя изменили?

Для тех, кто пообещал себе в новом году правильно питаться и заниматься спортом, собрали девять мотивирующих историй tut.by из 2019-го: как белорусы ставили цели, не сдавались и кардинально меняли свою жизнь.

Фото: из личного архива героя

Семь лет назад витеблянка Светлана Белова попала в аварию, которая оставила ее без ноги. Жалость к себе женщина стала «заедать», поправилась до 100 кг и чуть было не променяла протез на инвалидную коляску. Все изменил подарок — абонемент в спортзал. За полгода 39-летняя витеблянка сбросила 29 кг, избавилась от одышки и даже воплотила в жизнь смелую мечту — осваивает фаер-шоу.

Фото: из личного архива героя

К 25 годам Александр Воровский из Марьиной Горки весил 198 килограммов. Доктора предрекали: с таким ожирением доживете лет до 40. Парень решил не сдаваться — и худеть. К 30 годам позади у него было более 100 сброшенных килограммов.

Фото: из личного архива героя

20-летний минчанин Дмитрий Быковских, будучи школьником, похудел на 50 килограммов — и 1 сентября многие решили, что в класс пришел новый ученик. «Из закомплексованного парня, который ни к чему не стремился и стеснялся даже собственного отражения, я превратился в уверенного в себе человека», — рассказал о результатах таких перемен Дмитрий.

Фото: из личного архива героя

Мама троих детей Наталья Адамович похудела на 35 кг — со 105 кг. «Когда понимаешь, что с каждой тренировкой силы прибавляются; когда замечаешь изменения во внешности; когда уходит вес — появляется осознание, что результат на 100% зависит от тебя. Я начала уважать и любить себя. Невольно отметила, что любуюсь собой в зеркало. Появилось желание улыбаться и наслаждаться жизнью. Появились новые друзья и интересы, а также удивительное чувство, что я полна сил и готова к покорению любых вершин», — признавалась женщина.

Фото: из личного архива героя

25-летний Илья Кудлач работал менеджером в магазине спорттоваров и похудел… на 111 кг. «До 2016 года я весил 200 кг. Хотелось думать, что у меня что-то не в порядке и вес сам так растет, — признавался парень. — Но единственное, что у меня выявили, — это нарушение метаболизма. Эндокринологи, кардиологи и прочие сказали, что лечение состоит в элементарном — меньше есть. Если бы я продолжил так жить, все бы закончилось плачевно. Когда организм молодой, он еще справляется, но с возрастом это привело бы к большим проблемам».

Фото: из личного архива героя

Виктория Януть похудела на 39 кг. «Основная работа, которую пришлось провести, — это работа головой, — рассказала девушка о „секрете“ таких перемен. — Осознание того, что в долгосрочной перспективе переедание и лишний вес калечат, уменьшают качество жизни и не приносит никакой пользы».

Фото: из личного архива героя

Благодаря правильному питанию, отказу от алкоголя и спорту Алексей Кононов похудел на 48 кг — а потом еще и женился на тренере по фитнесу! «Спорт стал не только моим хобби, но и работой: вместе с женой мы открыли небольшую студию фитнеса, посвященную растяжке. Я стал примером для себя. Доказал себе, что могу», — делился Алексей.

Фото: из личного архива героя

Яна Хайдукова работает менеджером по развитию бизнеса. Она танцует поул-дэнс, ходит в тренажерный зал и при росте 156 см весит 50 кг. Лишний вес у девушки ушел именно после того, как она вместо постоянных мыслей о диетах нашла для себя любимое спортивное хобби: готовилась к соревнованиям — а в результате похудела.

Фото: из личного архива героя

Пример семейного похудения: Полина Исмаилова сбросила 12 кг, а ее муж Александр — 15 кг. «Через год можно было сказать, что на фото до и после — разные люди», — улыбается минчанка.