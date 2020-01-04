Знакомый напавшего на милицию в Верхнедвинске: У него другое мировоззрение 4.01.2020, 9:30

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Одноклассник на условиях анонимности рассказал о метавшем «коктейли Молотова» парне.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения 18-летнего юноши из Сморгони на Департамент охраны МВД в Верхнедвинске. Юноше инкриминируют покушение на убийство сотрудников МВД, сообщает пресс-служба СК.

На условиях анонимности о юноше «Белсату» рассказал его одноклассник.

«Я учился с Г. с первого класса. В 9-м классе он перевелся в другую школу. Но в 10-11-х классах он учился в военно-патриотическом классе. Поэтому в дальнейшем были вместе. Мы с ним достаточно плотно общались. Были у нас и конфликты. Если его чем-то задеть сильно, то у парня были такие взрывы эмоций. Его невозможно было остановить в такие моменты», – рассказал «Белсат» знакомый Г.

Парень говорит, что Г. был всегда один, но с ним можно было поговорить. Правда, иногда он говорил, чтобы отстали от него, поскольку ему не интересно. Было понятно, что его мировоззрение отличается от других.

Г. третий во втором ряду слева

«У нас были с ним острые споры, которые едва не доходили до конфликтов. Как-то мы с ним поспорили сильно, в результате он даже несколько дней после этого не приходил в школу. Что интересно, каждый день он опаздывал в школу, потому что якобы он не хотел, чтобы на него смотрели люди. У Г. есть старший брат, он всегда защищал Г.».

Знакомые считают, что причиной стремления к одиночеству случилось гипервнимание со стороны родителей. Именно поэтому юноша не стремился найти общий язык с окружающим его людьми.

«Он был очень умным и знал очень много. И пользовался своими знаниями. Так, например, он рассказывал, что как-то забрался на крышу. Из-за этого к нему прицепились милиционеры. Но парень отговорился, убедил милиционеров. Он сделал это намеренно, чтобы поспорить с силовиками».

На уроках Г. не очень старался, оценки у него были не очень хорошие. По словам юноши, Г. мог просто отвечать учителям, что якобы не понимает, что те объясняют. В результате часто возникали споры с учителями, которые доходили даже до конфликтов.

«Он намеренно провоцировал такие конфликтные ситуации, споры с учителями, было видно, что ему это очень нравится. А вот учителя за это его не очень любили».

Знакомый Г. говорит, что сообщение о нападении на РОВД вызвало у него неоднозначную реакцию.

«Я предполагал, что что-то с Г. произойдет. Долго думал, зачем он это сделал? А когда почитал, то мне показалось, что парень намеренно пошел на преступление. Он знал, что попадет в тюрьму. Но в тюрьме его будут уважать и убежден, что там он будет стараться продвинуть свои взгляды».

Он любил историю законы, ему это очень нравилось. Парень провоцировал ситуации, чтобы продемонстрировать свои знания, чтобы укрепить их на практике. Но, как считает знакомый Г., на этот раз он зашел очень далеко.

18-летний Г. в новогоднюю ночь напал на милиционеров и ранил ножом двоих сотрудников МВД. Перед нападением он выложил в интернете свое видеообращение и опубликовал «манифест». Юноша признался, что сделал этом с целью дестабилизации обстановки в стране.

Тем не менее, как сообщили в СК, уголовное дело квалифицировано как покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел (ч.1 ст.14, ст.362 УК).

Согласно следствию, утром 1 января юноша бросил на территорию отделения Департамента охраны две стеклянные бутылки с горючей жидкостью. Дежурный сразу же передал информацию в РОВД. Когда парня задерживали, он сопротивлялся и ранил ножом двоих милиционеров.

Задержанному придется пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. «Коктейли Молотова» также изъяли и отправили экспертам.

Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия, ведется расследование.